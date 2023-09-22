نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيب جوارديولا يتحدث عن مواجهة نوتنجهام فورست.. ويكشف إصابة برناردو سيلفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن حالة مصابي الفريق السماوي قبل مواجهة نوتينجهام فورست ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح مدرب المان سيتي:" جريليش عاد وتدرب بشكل جيد ومن الممكن أن يكون جاهزًا، بينما كوفا اقترب من العودة، في المرحلة الأخيرة من التأهيل، ولكننا فقدنا بيرناردو لعدة أيام، وما زال يغيب كلًا من جون ستونز وكيفين دي بروين"..

وتابع:" إصابة بيرناردو سيلفا بسيطة وليست كبيرة، لا أعرف كم سيغيب، أسبوع أو أسبوعين".

وواصل:" رودريجو هو لاعب وسط استثنائي، هو لاعب متكامل".

واتم حديثه:" نوتنجهام فورست لعبوا مباراة مذهلة ضد تشيلسي في ستامفورد بريدج، قاتلوا للغاية ضد أرسنال خارج قواعدهم وسجلوا هدفين ضد مانشستر يونايتد في دقائق قليلة. في الموسم الماضي لم نستطع الفوز عليهم في ملعبهم، يومها لعبوا مباراة جيدة ونحن اهدرنا فرص."

توقيت مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام

وتقام أحداث مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست، مساء غدًا السبت عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

