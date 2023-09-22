تين هاج يكشف مفاجأة كبرى بشأن سانشو

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أحمد جودة - القاهرة - فتح الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي باب الرحيل أمام نجم الفريق في المريكاتو الشتوي القادم.

تين هاج يفتح باب الرحيل أمام سانشو

وأجاب تين هاج في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بيرنلي: " يمكن أن يغادر سانشو في يناير؟ الأمر يعتمد عليهِ فقط هو لم يتواجد مع الفريق".

وكان خلاف علني قد اندلع بين الجناح والمدرب الهولندي، بسبب غيابه عن مباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أدى إلى استبعاده من مباريات المان يونايتد.

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني مهتم بالحصول على خدمات سانشو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة على سبيل الإعارة.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره فريق بيرنلي مساء غدًا السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز