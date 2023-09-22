أرتيتا يفاجئ جماهير آرسنال بتصريحات مثيرة قبل مواجهة توتنهام

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أحمد جودة - القاهرة - أثار ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الجدل بشأن حارس مرمى الجانرز أمام توتنهام في المباراة المرتقبة بينهما.

أرتيتا يفاجئ جماهير آرسنال



وصرح مدرب أرسنال:" مشاركة رامسديل، أمرٌ صعبٌ ولكن مع باقي اللاعبين هو نفس الأمر، لدى رامسديل شخصية فريدة، نعلم الكاريزما التي توجد حوله، هو أمرٌ يحدث مع مختلف اللاعبين [عدم المشاركة].

وتابع:" لقد رأينا إيميل سميث رو في المباراة السابقة، هذه رسالة على مدى إعجابنا بهِ."

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال نظيره فريق توتنهام مساء الأحد الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقام أحداث المباراة عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.