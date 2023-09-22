هل يعتزل دي خيا كرة القدم نهائيًا؟.. شرط وحيد لعودته

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اقتراب الحارس الإسباني ديفيد دي خيا من اعتزال عالم الساحرة المستديرة.

هل يعتزل دي خيا كرة القدم؟

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة "الغارديان"، البريطانية أن ديفيد دي خيا قد يعتزل كرة القدم إن لم يتلقّ عرضًا من نادٍ كبير ليكون الحارس الأول للفريق.

وكان اللاعب قد غادر مانشستر يونايتد بعد 12 عاما، وقد فاز بجائزة القفازات الذهبية الموسم الماضي، وكان أفضل لاعب في النادي على مدار 4 مواسم.

وخرج دي خيا من الباب الخلفي للأولد ترافورد بعد خلاف غريب على تجديد عقده مع إدارة الشياطين الحمر ليُحرم من توديع الجماهير.

يذكر أن اسم الحارس الإسباني قد ارتبط بالانتقال للدوري الإسباني عبر بوابة ريال بيتيس حيث يبحث مانويل بيليغريني مدرب الفريق، عن حارس مرمى لتدعيم الفريق لكن دي خيا بستبعد فكرة الذهاب للنادي الأندلسي.