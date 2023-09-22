نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة القادمة في بطولة الدوري الإسباني 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية وبالتحديد جمهور الكرة الإسبانية عن توقيت مواجهات الأسبوع السادس بعد انتهاء فترة التوقف الدولي ويعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة القادمة في بطولة الدوري الإسباني 2023-2024 والتي ستبدأ السبت 23/9/2023. - أبرز مواعيد مباريات الجولة القادمة السبت 23/9 إشبيلية ضد أوساسونا 5:15 برشلونة ضد سيلتا فيجو 7:30 الأحد 24/9 ريال بيتيس ضد قادش 7:30 ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد 10:00 - ما هو ترتيب الدوري الإسباني؟ 1- ريال مدريد 15 نقطة 2- برشلونة 13 نقطة 3- جيرونا 13 نقطة 4- أتلتيك بيلباو 10 نقاط 5- فالنسيا 9 نقاط 6- رايو فاليكانو 9 نقاط 7- اتلتيكو مدريد 7 نقاط 8– قادش 7 نقاط 9- خيتافي 7 نقاط 10- ريال بيتيس 7 نقاط 11- ريال سوسيداد 6 نقاط 12- اوساسونا 6 نقاط 13- الافيس 6 نقاط 14- فياريال 6 نقاط 15- ريال مايوركا 5 نقاط 16- سيلتا فيجو 4 نقاط 17- إشبيلية 3 نقاط 18- غرناطة 3 نقاط 19- لاس بالماس نقطتين 20- الميريا نقطة - ما هو ترتيب هدافي الدوري؟ 1- جود بيلينجهام 5 أهداف 2- روبرت ليفاندوفسكي 3 أهداف 3- ويليان 3 أهداف 4- الفارو موراتا 3 أهداف 5- الكسندر سورلوث هدفين - ما القنوات الناقلة لمباريات الدوري؟ تردد bein sports على نايل سات تردد القناة الأولى: 11013. تردد القناة الثانية: 11054. الإستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح: 3/4 تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات تردد القناة 11566. - معدل الاستقطاب: عمودي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3. تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات تردد 11054. - معدل الاستقطاب: أفقي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3