نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة نسائية.. محلة حسن يُجدد التعاقد لـ "أية مسعد وجانيت سمير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسئولو نادي محلة حسن لكرة القدم النسائية في تجديد التعاقد مع اللاعبة أية مسعد لاعبة وسط ملعب الفريق المحلاوي لموسم جديد وكانت قد انضمت أية مسعد لمحلة حسن في فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي، وأبدت رغبتها في الاستمرار مع فريق محلة حسن لموسم جديد بعد ظهورها بأداء مميز الموسم الماضي مع الفريق.

تجديد عقد آية مسعد وجانيت سمير

كما تم التجديد أيضًا لقائدة الفريق جانيت سمير، وتعتبر جانيت سمير أحدى الركائز الأساسية الذي يعتمد عليها الفريق منذ تأسيسه في موسم 2018-2019.

ويأتي ذلك في إطار قيام مسئولو نادي محلة حسن برئاسة سمير أبو سعيد رئيس مجلس إدارة النادي بالحفاظ على الهيكل الأساسي لفريق الكرة النسائية بمحلة حسن إستعدادًا لانطلاق مباريات دوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية موسم 2023-2024 وذلك للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد.