نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تقام مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره فريق أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم الموافق 24 سبتمبر الحالي بستاد سيفيتاس ميتروبوليتانو في لقاء مرتقب بينهم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني بقيادة كارلو أنشيلوتي وسيميوني.

- موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مساء الأحد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- ترتيب ريال مدريد وأتلتيكو

ويحتل ريال مدريد "الملكي" المركز الأول ويتربع على صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 5 فوز ولم يتعادل أو يهزم بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز السابع برصيد 7 نقاط حيث فاز خلال مباراتين وتعادل بأخرى وهزم مرة.

- ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو؟

تردد bein sports على نايل سات

تردد القناة الأولى: 11013.

تردد القناة الثانية: 11054.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/4

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- معدل الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.