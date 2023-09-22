نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة موناكو ضد نيس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو بنظيره نادي نيس مساء اليوم الجمعة والموافق 21 سبتمر ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري الفرنسي.

ما هو موعد مباراة موناكو ونيس في الدوري الفرنسي؟

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي موعد موناكو أمام نيس وذلك مساء اليوم الجمعة في منافسات الدوري الفرنسي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة موناكو ضد نيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتقام أحداث اللقاء المرتقب بين موناكو ونيس على ملعب لويس الثاني الذي يجمع بينهما مساء اليوم.

وتنقل قنوات بي إن سبورت القطرية أحداث اللقاء المنتظر بين موناكو ونظيره نادي نيس.

يُذكر أن موناكو يتواجد في المركز الأول بالجدول الفرنسي برصيد 11 نقطة، بينما يأتي نيس في المركز الثالث برصيد تسع نقاط.