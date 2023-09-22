عاجل.. مدرب الخليج يفاجئ محمد شريف بتصرف مثير في مباراة الأخدود

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أحمد جودة - القاهرة - فاجئ مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج اللاعب المصري محمد شريف بتصرف مثير في مواجهة الأخدود ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024.

مدرب الخليج يرفض تسديد محمد شريف لركلة الجزاء

وفي الدقيقة الستين تحصل فريق الخبلج على ركلة جزاء وجاء محمد شريف ليسددها ولكن مدرب الفريق رفض ذلك وأمر خالد ناري بتسديد تلك الضربة ليسجلها بنجاح.

وشارك محمد شريف في مباراة الخليج والأخدود والتي كانت اليوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجارى حيث لعب 89 دقيقة وسدد على المرمى كرتينن ونجح في المراوغات مرة وحيدة.

وكان فريق الخليج قد حقق الفوز على حساب فريق الأخدود بهدف دون رد وارتفع رصيده من النقاط إلى 8 بنما ظل فريق الأخدود عند المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.