نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة موناكو ونيس في الدوري الفرنسي 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي التشكيل المتوقع لمُباراة موناكو ونيس في الجولة السادسة من مشوار الدوري الفرنسي لهذه النسخة 2023-2024.

ما هو موعد مباراة موناكو ونيس في الدوري الفرنسي؟

ويلتقي نادي موناكو بنظيره نادي نيس مساء اليوم الجمعة والموافق 22 سبتمبر ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

وتنطلق أحداث مُباراة موناكو أمام نيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل موناكو المتوقع أمام نيس

حراسة المرمى: أليكسندر نوبيل.

خط الدفاع: فاندرسون، أكسيل ديساسي، بينوا بادياشيلي، كايو هنريك.

خط الوسط: كريبان دياتا، يوسف فوفانا، محمد كامارا، أليكساندر جولوفين.

خط الهجوم: بريل إمبولو، وسام بن بدر.

يذكر أن مباراة موناكو ونيس في الدوري الفرنسي ستنقل عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.