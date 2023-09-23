نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024-2023 بعد نهاية مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم صفقة ريال مدريد الجديدة والخاصة بالإنجليزي المتوهج جود بيلينجهام، مستوى مميز في الموسم الأول له بقميص الملكي، بعد أن نجح في تسجيل 5 أهداف في الخمس جولات الماضية.

وينافس البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي بقوة للحاق بالهداف الإنجليزي في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023\2024، بعد إحرازه 3 أهداف حتى الآن.

- ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- جود بيلينجهام، ريال مدريد، 5 أهداف.

2- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 3 أهداف.

3- هوجو دورو، فالنسيا، 3 أهداف.

4- كوبو، ريال سوسيداد، 3 أهداف.

5- أندير بارينتشيا، ريال سوسيداد، 3 أهداف.

6- جوركا جوروزيتا، أتلتيك بلباو، 3 أهداف.

7- ألفارو موراتا، أتلتيكو مدريد، 3 أهداف.

8- ألكسندر سورلوث، فياريال، 3 أهداف.

9- فيران توريس، برشلونة، 3 أهداف.

10- ويليان جوزيه، 3 أهداف.

11- خوسيلو، ريال مدريد، هدفان.

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

وتعتبر مجموعة قنوات BEIN SPORT القطرية، هي صاحبة حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2023\2024، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.