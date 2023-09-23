نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل انتر ميامي المتوقع لمباراة أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي.. هل يلعب ميسي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث متابعو وعشاق أسطورة الأرجنتين ونجم فريق إنتر ميامي ليونيل ميسي، عن تشكيل فريقه المتوقع ضد نظيره أورلاندو سيتي، في المباراة المقبلة بين الطرفين في منافسات مسابقة الدوري الأمريكي الممتاز، وموقف ليو من المشاركة في اللقاء.

موعد مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي

ويستعد فريق إنتر ميامي المحترف ضمن صفوفه ليونيل ميسي، لمواجهة نظيره أورلاندو سيتي، يوم الإثنين المقبل 25 سبتمبر، ضمن منافسات إياب المجموعة الشرقية من مسابقة الدوري الأمريكي الممتاز.

تشكيل إنتر ميامي المتوقع وموقف ميسي من المشاركة

وكان ليونيل ميسي قد تعرض إلى إصابة خلال مباراة إنتر ميامي الماضية ضد نظيره فريق تورونتو في منافسات مسابقة الدوري الأمريكي، ولم يستطع استكمال المباراة، ولكن التقارير الصحفية تشير إلى أنه من المتوقع أن يشارك في المباراة المقبلة ضد أورلاندو، ولكن ليس هناك شئ مؤكد حتى الآن.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق إنتر ميامي مباراة أورلاندو سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: درايك كاليندير

خط الدفاع: دي أندري يدلين - سيرهي كريفستوف - كمال ميلير - جوردي ألبا

خط الوسط: بنجامين كريماستشي - سيرجيو بوسكيتس - جيان موتا

خط الهجوم: ليونيل ميسي - روبرت تايلور - إيفان مارتينيز