إجراء قرعة دوري أبطال محافظة جنوب الباطنة بالعوابي

العوابي ـ من حمود الخروصي:

أقيمت بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة مراسم قرعة دوري أبطال محافظة جنوب الباطنة والتي ينظمها المركز الرياضي بالولاية التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن أحمد الجنيبي والي العوابي وبحضور الشيخ علي بن محمد التميمي نائب الوالي وسعادة بدر بن ناصر الشريقي عضو مجلس الشورى، ورؤساء الدوائر الحكومية بالولاية، وأعضاء المجلس البلدي، وممثلي أندية المحافظة، ورؤساء الفرق الأهلية وجمع من الرياضيين يشارك في البطولة (16) فريقا من فرق أندية محافظة جنوب الباطنة وهي (3) فرق من نادي الرستاق و(4) فرق من نادي الشباب و(7) فرق من نادي المصنعة و(2) من المركز الرياضي بالعوابي. وتم توزيع الفرق المشاركة على أربع مجموعات وتلعب مبارياتها بنظام الدوري، حيث جاء توزيعها من خلال القرعة التي أجريت على النحو التالي: المجموعة الأولى ضمت كلا من (فريق اتحاد العوابي وفريق القرط وفريق السوادي وفريق المغسر) وضمت المجموعة الثانية كلا من (فريق الشاطي وفريق المزرع وفريق نجوم الشرق وفريق التضامن) وضمت المجموعة الثالثة كلا من (فريق شباب الحفري وفريق العوابي وفريق العربي وفريق الانتصار) فيما ضمت المجموعة الرابعة كلا من (فريق الغشب وفريق النهضة وفريق المراغة وفريق المريصي) وبعد الانتهاء من إجراء القرعة عقد مؤتمر صحفي تحدث فيه كل من فهد الفهدي المشرف العام للبطولة وسعود البحري رئيس اللجنة المنظمة ونبهان البحري رئيس لجنة المسابقات وعبدالله الهلالي رئيس لجنة الحكام تحدثوا فيها عن أهداف البطولة وأهميتها لشباب المحافظة باعتبارها الأولى من نوعها على مستوى المحافظة وتهدف إلى تجميع الشباب في بطولة واحدة واللعب مع بعضهم البعض لإظهار مواهبهم الرياضية المختلفة والعمل على صقلها.

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