نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة أخر اليوم.. تشافي يكشف سر ريمونتادا سيلتا فيجو ومصطفى محمد يتوهج في فوز نانت والسيتي يواصل التألق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال مقالنا اليوم نشرة الأخبار الخاصة بما حدث يوم أمس السبت الموافق 23-9-2023، في جميع الدوريات العالمية والعربية والمحلية.

نشرة أخر اليوم السبت 23-9-2023

وتأتي نشرة أخر اليوم وفق ما يلي:-

مصطفى محمد يتوهج في فوز نانت على لوريان

مصطفى محمد

قاد الدولي المصري مصطفى محمد فريقه نانت لتحقيق فوزا رائعا أمام نظيره فريق لوريان بنتيجة 5-3، في المباراة التي جمعهم على ستاد لا بوجوار ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل الهدف الثاني لصالح الفريق الفرنسي في الدقيقة 55، بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة لتسكن الشباك.

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ملخص ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست

مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست

نجح فريق مانشستر سيتي من تحقيق فوز مستحق أمام نظيره فريق نوتينجهام فورست بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب" الآتحاد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج.

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تشافي يعلق على ريمونتادا برشلونة في سيلتا فيجو

تشافي

عبر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته الكبيرة بانتصار فريقه المثير على ضيفه سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تشافي قال بعد المباراة: "كانت ريمونتادا مذهلة، كنا نؤمن بها حتى النهاية. لقد لعبنا بشجاعة وإيمان، لكننا كنا غير منظمين اليوم".

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موعد عودة نجم برشلونة عقب إصابته في مباراة سيلتا فيجو

برشلونة

كشفت مصادر صحفية عن مدة غياب النجم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بعد إصابته في مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو.

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تعليق مُثير من كانسيلو بعد فوز برشلونة أمام سيلتا فيجو

كانسيلو

علق النجم البرتغالي جواو كانسيلو لاعب نادي برشلونة على فوز فريقه أمام نظيره فريق سيلتا فيجو بالدوري الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

وأحرز كانسيلو هدف الفوز والثالث لفريق برشلونة أمام نظيره فريق سيلتا فيجو في المباراة التي انتهت بنتيجة 3/2 لصالح البارسا بالجولة السادسة بالدوري الإسباني.