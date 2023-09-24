نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحظى موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، باهتمام كبير من قبل مشجعي ومتابعي كرة القدم العربية والعالمية في كل مكان، حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج.

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق أرسنال مساء اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج.

وتقام أحداث مباراة أرسنال ضد توتنهام مساء اليوم عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثانية بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد توتنهام

وتنقل المباراة من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا bein sports 1.