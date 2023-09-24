برشلونة ـ أ.ف.ب: سيغيب لاعب خط وسط برشلونة، الهولندي فرنكي دي يونج، لفترة خمسة أسابيع على الأقل بسبب إصابة في الكاحل، وفقا لما ذكرته تقارير صحافية إسبانية. وقال برشلونة على مواقعه على التواصل الاجتماعي «الفحوصات التي خضع لها اللاعب اثبت معاناته من تمزق في اربطة الكاحل الايمن وعودته الى الملاعب مرتبطة بعملية التعافي». وتعرض الهولندي الدولي الى الاصابة خلال الشوط الاول من مباراة فريقه ضد سلتا فيجو (3-2) في الدوري المحلي ولم يكمل المباراة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.