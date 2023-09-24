نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في فخ التعادل أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير، بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي أرسنال أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص أهداف مباراة ارسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل لمصلحة نادي أرسنال اللاعب كريستيان روميرو في الدقيقة 26 بالخطأ في مرماه.

ثم أضاف هيونج مين سون هدف التعادل لمصلحة توتنهام في الدقيقة 43 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من جيمس ماديسون.

وأضاف بوكايو ساكا هدف أرسنال الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

ثم سجل هيونج مين سون هدف التعادل لمصلحة نادي توتنهام في الدقيقة 55 بعد تمريرة رائعة من جيمس ماديسون.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد أرسنال عند النقطة 13 يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يتواجد توتنهام هوتسبير في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.