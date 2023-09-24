نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري.. عودة زيزو وعواد وغياب فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي سيخوض بها الفريق مباراة المقاولون العرب، المقرر لها مساء غدا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.



وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري.



موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب، مساء غدًا الإثنين، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز



وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

