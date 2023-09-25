نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السبب الحقيقي".. لماذا رفض باتشيكو التعاقد مع أشرف بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت في الساعات الماضية، أنباء مختلفة عن اقتراب رحيل المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب نادي بيراميدز عن صفوف العملاق السماوي في الفترة الحالية.

حيث نشرت الصحف المصرية، أن المدرب قام بإبلاغ إدارة بيراميدز برغبته في الرحيل عقب مواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الاثنين.

- حقيقة رحيل باتشيكو عن بيراميدز

وصرح أحمد جلال الناقد الرياضي:" أن المدرب البرتغالي البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لن يرحل عن تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وواصل جلال خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " لم يحدث أن تلقى باتشيكو عرض من مارسيليا الفرنسي والمدير الفني يرغب في زيادة راتبه".

واختتم أحمد جلال: " تم طرح فكرة التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري الحالي، في الصيف المنتهي، ورفض ضمه بسبب عدم اقتناعه بواجباته الدفاعية وكان لا يرغب في وجوده بالزمالك أيضًا، وتم إجباره على بقائه بسبب شخصيته الضعيفة".