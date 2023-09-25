نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. أتلتيكو يقهر ريال مدريد وإصابة مقلقة لكيليان مبابي وصدمة قوية في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 25-9-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:-

ماركا تُسلط الضوء على فوز أتلتيكو مدريد بالديربي

البداية بصحيفة ماركا الإسبانية التي سلطت الضوء على فوز أتلتيكو مدريد بالديربي على حساب الجار فريق نادي ريال مدريد بنتيجة 3-1 في الموقعة التي جمعت بينهما يوم أمس الأحد.

وتناولت الصحيفة الاجتماع الذي جمع بين بيريز وأنشيلوتي للحديث عن الاصابات التي يعاني منها الفريق وطريقة التحضير للمباريات القادمة.

موندو ديبورتيفو توضح طبيعة إصابة دي يونج

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية آخر تطورات إصابة فرينكي دي يونج لاعب نادي برشلونة التي جاءت على مستوى كاحل القدم اليمنى وتقوعت بأن تكون مدة الغياب عن الملاعب طويلة.

وأضافت الصحيفة في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين أن دي يونج قد يغيب عن بعض المباريات الهامة لعل من أبرزها أمام مايوركا وإشبيلية وغرناطة وريال مدريد، وكذلك المباراة الصعبة أمام بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

ليكيب توضح إصابة مبابي

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الدولي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لم يقدر على إستكمال مواجهة فريقه ضد نادي مارسيليا وهي التي جمعت بينهما يوم أمس في الدوري الفرنسي.

وأشارت إلى أن حامل لقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي في العام 2018 تعرض لإصابة في الكاحل الأيسر في بداية المباراة وغادر في الشوط الأول وستثبت الفحوصات الطبية مدى قدرته على التعافي للعودة إلى الملاعب من جديد.

كيكر تكشف موقف دي ليخت

وقالت صحيفة كيكر الألماني أن الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت لاعب نادي بارين ميونخ الألماني قد عادل للتشكيلة الأساسية للمرة الأولى في مباراة بوخوم قبل أن يخرج بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وقال هربرت هاينز رئيس نادي بارين ميونخ الألماني أنه لا يعتقد أن يكون الأمر أكبر لكن علينا الانتظار لمعرفة مصيره.