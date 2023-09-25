نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من إبراهيم عادل بعد حصوله على رجل المباراة وهدف العالمي أمام البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختير إبراهيم عادل مهاجم مادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز، وهي الجائزة المقدمة من رابطة الأندية المحترفة.

وحقق بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

أول تعليق من إبراهيم عادل بعد حصوله على رجل المباراة

وسجل إبراهيم عادل الهدف الوحيد في المباراة من خلفية مزدوجة سكنت شباك البنك الأهلي ليمنح بيراميدز ٣ نقاط غالية.

ومن جانبه عبر إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق بهدف دون مقابل على حساب البنك الأهلي في الدوري الممتاز، وتسجيله الهدف الوحيد، مشيرا إلى أن الفوز هو نتاج المجهود الكبير الذي بذله الفريق طوال الفترة الماضية وفترة الإعداد القوية التي خاضها اللاعبون طوال الفترة الماضية.

وشدد إبراهيم عادل على أن الفريق استحق الفوز واللاعبون اجتهدوا بشدة مؤخرا وكان لا بد من حصد الثلاث نقاط أمام البنك الأهلي، والفريق يصل للمرمى كثيرا ولكنه في النهاية ومع توالي المباريات سيتم معالجة أزمة إنهاء الفرص والفريق هذا الموسم هدفه المنافسة على كل البطولات والمرحلة المقبلة ستكون أفضل بكل تأكيد.