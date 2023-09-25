نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس ستاد القاهرة الدولي: غلق الملعب قبل الشتاء بثلاثة أسابيع لأسباب تقنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت هيئة استاد القاهرة الدولي على غلق الملعب بسبب أسباب تقنية، ويستضيف أحد أعرق استادات القارة الإفريقية مباريات الأهلي والزمالك.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: وليد عبد الوهاب في تصريحات إذاعية ستاد القاهرة سيتم غلقه قبل الشتاء بـ3 أسابيع لأسباب تقنية ".

وأكد وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، إن التقنية الحديثة التي يتم العمل بها في ستاد القاهرة وأرضيته تجبر الإدارة على إراحتها في بعض الأوقات.

ويخوض الزمالك حاليا المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك منافسه المقاولون العرب، على ملعب ستاد القاهرة.

تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر، حسام عبدالمجيد، محمد عبدالغني، محمد سكر.

خط الوسط: يوسف أوباما، عمرو السيسي، محمد حسام بيسو.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، أحمد عبدالرحيم إيشو، أحمد سيد "زيزو".



