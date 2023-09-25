نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بكاء أوسوريو بعد إلغاء هدف مصطفي شلبي أمام المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد التواصل الإجتماعي ومحبي الكرة العربية والمصرية فيديو بكاء المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بعد إلغاء هدف مصطفي شلبي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بكاء أوسوريو بعد إلغاء هدف مصطفي شلبي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن سجل مصطفي شلبي الهدف الأول لصالح نادي الزمالك في الدقيقة الخامسة والستين من عمر وزمن الشوط الأول ليتم إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو بسبب الإصابة لتأتي بعدها الكاميرا على المدير الفني أوسوريو وهو يبكي بعد إلغاء الهدف.

موعد مباراة الزمالك المقبلة



ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.