عاجل.. الأشعة تحسم حجم إصابة حسام عبدالمجيد أمام المقاولون العرب

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، خضوع حسام عبد المجيد مدافع الفريق لأشعة عقب انتهاء مباراة المقاولون العرب التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

الأشعة تحسم حجم إصابة حسام عبدالمجيد أمام المقاولون العرب



يأتي ذلك لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها مدافع القلعة البيضاء في لقاء اليوم أمام ذئاب الجبل.



وتعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.



وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده إلى نقطتين في حين يحصل المقاولون على أول نقطة له. في مسابقة الدوري العام.



موعد مباراة الزمالك المقبلة



ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.