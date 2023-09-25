الرياضة

أوسوريو: الزمالك مثل نادي مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة -  

صرح خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فترة إعداد الأبيض مثل نادي مانشستر سيتي تماما.

أوسوريو: الزمالك مثل نادي مانشستر سيتي

وآكد الكولومبي في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمقاولون العرب أن فترة إعداد الزمالك لم تؤثر على أداء الأبيض في الموسم الجديد.

وأشار إلى أنه حضر العديد من فترات الإعداد مع فريق مانشستر سيتي وما قاموا به قمنا به خلال فترة الاستعداد والمدرب المساعد لجوارديولا صديقي وأعلم ما أقوله. 
 


وتابع: “لم أبكِ أبدا بعد هدف الزمالك الملغى ولكني جلست لكي أهدأ خاصة أني أمر بظروف خاصة وهي مرض والدتي”.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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