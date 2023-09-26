انت الان تتابع خبر الفرعون المصري الجديد يزيح محمد صلاح ويخطف أنظار الجميع في ملاعب أوروبا.. فمن يكون؟والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - سجل المهاجم المصري مصطفى محمد بداية قوية في الدوري الفرنسي، مما جعل اسمه معروفًا في البطولة ووضعه في منافسة شرسة للفوز بلقب هداف الدوري.

حتى الآن، سجل مصطفى محمد 5 أهداف مع فريق نانت، مما يجعله في المركز الثاني في قائمة الهدافين، خلف النجم العالمي كيليان مبابي.

مقارنة مع محمد صلاح

يعيش مصطفى محمد موسمه الثالث في أوروبا، منذ انتقاله إلى غلطة سراي في فبراير 2020، وهو في طريقه لتجاوز النجم المصري محمد صلاح في موسمه الثالث أيضًا.

في موسمه الثالث، لعب صلاح في صفوف تشيلسي الإنجليزي، ولم يحقق النجاح المطلوب، قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا الإيطالي في النصف الثاني من الموسم.

سجل صلاح 6 أهداف في الدوري الإيطالي ولم يسجل أي هدف في البريميرليغ، مما يعني أن موسمه الأوروبي الثالث كان "جيدًا" بسبب أهدافه المهمة في إيطاليا.

ومع ذلك، يبدو أن مصطفى محمد في طريقه لتجاوز صلاح في موسمه الأوروبي الثالث، حيث سجل حتى الآن 5 أهداف من 6 مباريات، ويسعى لتحقيق العشرة أهداف على الأقل في فرنسا هذا الموسم.

كيف يصل مصطفى محمد لأعلى مستوى؟

إن تألق مصطفى محمد هذا الموسم قد يمهد الطريق له للانتقال إلى الدوريات الأوروبية الكبرى، وقد يكون الدوري الإنجليزي الممتاز هو الوجهة المحتملة، خاصة إذا استمر في تقديم أداء مميز مع فريق نانت الفرنسي.

إضافة إلى مساهمته الكبيرة في قيادة فريقه نحو الفوز بالدوري الفرنسي، يوجد لنجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، هدف آخر يسعى لتحقيقه هذا الموسم، وهو الفوز بجائزة الحذاء الذهبي.

تعد جائزة الحذاء الذهبي واحدة من أرفع الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، حيث تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية المختلفة. وبالنظر إلى تألق مبابي في الموسم الحالي، فإنه يعتبر أحد المرشحين القويين للفوز بهذه الجائزة المرموقة.

يتصدر مبابي حاليًا قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 18 هدفًا، وهو يتساوى في الصدارة مع مهاجم ليل، بوراك يلماز. وقد سجل مبابي هذا العدد الكبير من الأهداف بأداء رائع وتألق لافت، حيث استطاع أن يسجل في معظم المباريات التي شارك فيها.

ومع إصابة مبابي الأخيرة، فإن من المتوقع أن يتصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي بشكل وحيد، وبالتالي يزداد اهتمام الأندية الأوروبية به. فقد أبدى العديد من الأندية الكبرى اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب الشاب، وهذا قد يؤثر على مستقبله مع باريس سان جيرمان.

بالإضافة إلى منافسته على الحذاء الذهبي في فرنسا، فإن مبابي يسعى أيضًا لتحقيق النجاح على المستوى الأوروبي. فرغم أن باريس سان جيرمان خرج من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلا أن مبابي يسعى للتألق في المسابقات القارية وإثبات نفسه كأحد أفضل اللاعبين في العالم.

بالتالي، فإن مبابي يعيش حاليًا في فترة حاسمة من مسيرته الكروية، حيث يسعى لتحقيق العديد من الأهداف الفردية والجماعية. وبالنظر إلى مواهبه الكبيرة وقدراته الاستثنائية، فإنه لا شك أنه سيواصل تحقيق النجاحات ويكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم.