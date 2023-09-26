انت الان تتابع خبر وداعا إيها الفرعون المصري .. جماهير الكرة العالميه يبكون الليلة للغاية بسبب ماحدث مع اللاعب محمد صلاح وصدم الملايين حول العالم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هل سيغادر محمد صلاح نادي ليفربول؟ هذا السؤال يتجدد في الآونة الأخيرة بعد قرار إدارة النادي الذي جاء بشكل مفاجئ بتعاقدهم الرسمي مع بديل لنجم الفريق ومنتخب مصر.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي أمس الأحد عن تعاقدهم مع اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي الذي يلعب في نفس مركز محمد صلاح. وتمت تفاصيل التعاقد مع سوبوسلاي بنجاح، وهو الصفقة الثانية للفريق في صيف 2023.

وقد تمكن ليفربول من التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ماك أليستر في وقت سابق من صفوف برايتون، وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي عن نجاحه في الحصول على خدمات سوبوسلاي قادمًا من لايبزيج الألماني، وسيرتدي القميص رقم 8 مع الريدز.

وقال اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي البالغ من العمر 22 عامًا في أول تعليق له عبر موقع ليفربول: "الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية كانت طويلة، ولكن في النهاية أنا هنا، سعيد ولا أطيق الانتظار حتى أبدأ". وأضاف: "ليفربول هو نادٍ تاريخي حقًا مع لاعبين جيدين ومدرب جيد. بالنسبة لي، كان من المثالي أن أتخذ الخطوة التالية في نادٍ مثل هذا". ويمتد عقد دومينيك سوبوسلاي مع ليفربول حتى يونيو 2028.

وقد حسم ليفربول صفقة دومينيك سوبوسلاي بعد كسر قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع لايبزيج، والتي تقدر بـ 70 مليون يورو.

هل سيغادر محمد صلاح نادي ليفربول؟ على الرغم من عدم الإعلان الرسمي حتى الآن عن رحيله، يتوقع بعض الجماهير هذه الخطوة بعد تعاقد الفريق مع بديل له، مما يعتبره البعض إشارة لإذن الإدارة برحيله.

تتعدد الأنباء والتقارير الصحفية الأجنبية والعربية حول اقتراب رحيل محمد صلاح عن فريق ليفربول والانتقال إلى نادٍ آخر.

يأتي ذلك في ظل العروض الأوروبية والخليجية التي تلقاها صلاح للانتقال من ليفربول، وذلك بسبب الأداء السيئ الذي قدمه الفريق الموسم الماضي.

يجدر بالذكر أن ليفربول أنهى الموسم في المركز الخامس ولم يحقق أي بطولة، كما فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم القادم.

رغم ذلك، حذرت التقارير الصحفية الإنجليزية نادي ليفربول من محاولات خطف صلاح من قبل أندية الدوري السعودي، وعلى رأسها الهلال.

بالإضافة إلى العرض السعودي، يتابع باريس سان جيرمان بشكل مكثف محمد صلاح ويدرس إمكانية التعاقد معه لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تأتي هذه العروض وغيرها على الرغم من وجود عقد لصلاح مع ليفربول حتى نهاية موسم 2025.

بالتالي، فإن مستقبل صلاح مازال غير مؤكد وقد يكون هناك تغيير في الفريق الذي سيلعب له في الموسم القادم.

نجم نادي ليفربول، محمد صلاح، يدرس إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تأتي هذه العروض وغيرها بالرغم من أن صلاح يمتلك عقدًا مع ليفربول حتى نهاية موسم 2025.