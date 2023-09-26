نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف مفاجأة عن استبعاد حسام عبد المجيد في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن استبعاد حسام عبدالمجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من حسابات أوسوريو، وتوقيع غرامة مالية عليه.

وأكد ميدو أن معاونو أوسوريو في الجهاز الفني لفريق الزمالك نصحوه باستبعاد حسام عبد المجيد مدافع الزمالك وتوقيع عقوبة عليه بعدما رفض التواجد في مباراة بيراميدز.

وتابع ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "معلومة مؤكدة معاونو أوسوريو نصحوه باستبعاد حسام عبد المجيد من لقاء المقاولون ومعاقبته".

واختتم: "عواد لم يتدرب مع الزمالك أكثر من تدريبين ولذلك كان من الصعب الاعتماد عليه".

جدير بالذكر أن فريق الزمالك كان قد تعادل إيجابيًا بهدف مع نظيره المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الإثنين.