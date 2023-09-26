نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة عادل الشوربجى رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف والتظلمات في اتحاد الكرة المصري.

وفاة الشوربجي واتحاد الكرة ينعيه

وحرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام على نعي عادل الشوربجي وهو الذي وافته المنية صباح اليوم.

وكتب اتحاد الكرة عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" "ببالغ الحزن والأسى، ينعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، المستشار عادل الشوربجى النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة الاستئناف".

وأنهى: "سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وإنا لله وإنا إليه راجعون".