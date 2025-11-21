نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: أوكرانيا ستخسر حتمًا الأجزاء المتبقية من دونباس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أوكرانيا ستخسر حتما مناطق دونباس التي لا تزال تحت سيطرتها، ولذلك أُدرجت في خطة السلام الأمريكية باعتبارها أراضٍ تابعة لروسيا.

وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز"، معلقا على فكرة نقل بعض الأراضي الأوكرانية إلى روسيا في إطار خطة السلام الأمريكية الجديدة: "سيخسرون هذه الأرض بسرعة كبيرة. إنهم يخسرون أراضي".

وسبق أن أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن الخطة الأمريكية المقترحة لتسوية النزاع في أوكرانيا تتضمن اعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بشرعية انتماء شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس إلى روسيا.

ونقلت وسائل الإعلام في تقاريرها: "ستعترف الولايات المتحدة ودول أخرى بشرعية تبعية شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس للأراضي الروسية، لكنها لن تطلب من أوكرانيا القيام بذلك".

وسبق أن صرح البيت الأبيض أن ممثلي الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا يواصلون المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية وأن هناك خطة يوافق عليها القائد الأمريكي.

من جانبه، أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لم تتلق رسميا معلومات عن الخطة الأمريكية، مشيرا إلى أن هناك بعض الأفكار من الجانب الأمريكي، ولكن لا يتم مناقشة أي شيء بشكل موضوعي في الوقت الحالي.

وأضاف أن روسيا تحافظ بشكل كامل على انفتاحها للمفاوضات السلمية وتظل على منصة المناقشات التي جرت بين زعيمي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا.

وتحدث موقع "أكسيوس" في وقت سابق عن "مشاورات" سرية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن خطة تسوية للأزمة الأوكرانية، وصفها الموقع بأنها "جديدة".