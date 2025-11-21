نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يستقبل رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني بعد حملة انتخابية حادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد حملة انتخابية طغت عليها التصريحات الحادة بينهما يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض رئيس بلدية نيويورك المنتخب الديمقراطي زهران ممداني.

ويعد ممداني أحد أبرز معارضي الرئيس ترامب. وقال ممداني (34 عاما) إنه مستعد لكل ما يمكن أن يحصل خلال هذا الاجتماع الأول مع الرئيس، المعروف بتوبيخه بعض ضيوفه أمام الصحافة في المكتب البيضاوي. من جهتها اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن زيارة ممداني إلى البيت الأبيض تقول الكثير عن اختيارات الديموقراطيين، مضيفة أن ترامب مستعد للقاء الجميع والتحدث معهم.

وولد ممداني في أوغندا لعائلة هندية ويعرف بمواقفه الاشتراكية والدفاع عن حقوق المهاجرين، وقد ركز في حملته الانتخابية على ارتفاع تكاليف المعيشة في نيويورك، متهما الرئيس بإعطاء الأولوية للأثرياء، بينما تعهد بتحسين القدرة الشرائية لسكان المدينة.

وعلى الرغم من توجيه ترامب دعمه لمنافسه أندرو كومو، فاز ممداني بأكثر من 50% من الأصوات في الرابع من نوفمبر، مع مشاركة قياسية تجاوزت مليوني ناخب، وهي الأعلى منذ عام 1969. وأكد ممداني أنه سيعمل مع الرئيس على أي برنامج يخدم سكان نيويورك، وأنه لن يتردد في معارضة أي برنامج يضرهم.

ومع الخلافات الحادة بين الرجلين خلال الحملة، يبدو أن هناك محاولة للتهدئة مع إدراك ممداني أن بعض خططه على مستوى المدينة تعتمد على التعاون الفيدرالي، خصوصا في مجالات الأمن والاقتصاد. كما يسعى لإظهار خبرته السياسية رغم محدودية المناصب التي شغلها سابقا، من خلال تعيين شخصيات بارزة في إدارته مثل دين فوليهان وجيسيكا تيش، لضمان استقرار المدينة أثناء ولايته الجديدة التي تبدأ في الأول من يناير.