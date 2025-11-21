نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 292 مرشحًا يتقدمون لسحب ملفات الترشح خلال الأيام الثلاثة الأولى لانتخابات نقابات المحامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصلت أعمال سحب ملفات الترشح لانتخابات النقابات الفرعية بالمرحلة الأولى داخل المكاتب المخصّصة بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، وسط انتظام كامل للإجراءات، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة للمرشحين لضمان سير العمل بسهولة ويسر.

حصاد الأيام الثلاثة الأولى

اليوم الأول – الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

مقعد النقيب: 13 مرشحًا

مقعد الشباب: 11 مرشحًا

مقاعد الأعضاء: 74 مرشحًا



اليوم الثاني – الأربعاء 19 نوفمبر 2025

مقعد النقيب: 14 مرشحًا

مقعد الشباب: 19 مرشحًا

مقاعد الأعضاء: 70 مرشحًا



اليوم الثالث – الخميس 20 نوفمبر 2025

مقعد النقيب: 12 مرشحًا

مقعد الشباب: 15 مرشحًا

مقاعد الأعضاء: 64 مرشحًا



إجمالي المتقدمين خلال الأيام الثلاثة:

بلغ إجمالي عدد المتقدمين لسحب الملفات 292 مرشحًا، موزعين على النحو التالي:

مقعد النقيب: 39 مرشحًا

مقعد الشباب: 45 مرشحًا

مقاعد الأعضاء: 208 مرشحين



وتستمر عملية سحب الملفات يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا حتى يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، باستثناء يوم الجمعة.

نقابات المرحلة الأولى تشمل:

الأقصر – قنا – سوهاج – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – المنوفية – كفر الشيخ – شمال القليوبية – جنوب القليوبية.