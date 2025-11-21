نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة الإنماء الليلة "بث مباشر".. أهلي جدة يواجه القادسية سعيًا لخطف المربع الذهبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مواجهة نارية منتظرة من جماهير كرة القدم السعودية، يستضيف أهلي جدة فريق القادسية مساء اليوم على ملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

وتأتي المباراة في توقيت حساس للطرفين، حيث يطمح كل منهما للتمسك بموقعه بين الكبار، مما يجعل اللقاء بمثابة صراع مباشر على المربع الذهبي.

أهلي جدة يدخل بروح عالية بعد الفوز على الاتحاد

يخوض الأهلي مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير في ديربي جدة أمام غريمه الاتحاد، والذي أعاد للفريق جزءًا من بريقه، ورفع حظوظه في المنافسة بشكل جدي.

ويملك الأهلي 16 نقطة في رصيده، مما يجعله بحاجة ماسة للثلاث نقاط من أجل تجاوز القادسية والاقتراب أكثر من القمة.

الفريق أظهر تطورًا كبيرًا على المستوى الهجومي والدفاعي، خصوصًا بعد التفاهم بين كيسيه ومحرز والبريكان، وهو ما يمنح الجمهور ثقة إضافية قبل مباراة اليوم.

القادسية.. مفاجأة الموسم يسعى لتثبيت وجوده بين الكبار

من الجهة المقابلة، يدخل القادسية اللقاء وهو يحتل المركز الرابع بـ17 نقطة، في واحدة من أفضل بداياته منذ صعوده لدوري المحترفين.

ويقدم الفريق مستويات مميزة تحت قيادة فنية أثبتت قدرة كبيرة على قراءة المباريات، بالإضافة إلى منظومة دفاعية قوية تستوعب الضغط وتجد حلولًا في التحولات السريعة.

وبينما يبحث الأهلي عن التقدم، فإن القادسية يريد الحفاظ على مكانته، مما يجعل اللقاء أكثر صعوبة وحدةً.

تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام القادسية

من المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني للأهلي على التشكيلة الآتية:

حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: علي مجرشي – روجر إيبانيز – ميريح ديميرال – محمد سليمان

الوسط: إنزو ميلوت – فالنتين أتانجانا – فرانك كيسيه

الهجوم: رياض محرز – ماتيوس جونزالفيز – فراس البريكان

الاعتماد على محرز والبريكان بشكل أساسي يؤكد الاتجاه الهجومي للفريق، بينما يمثل كيسيه ركيزة محورية في ربط الخطوط.

موعد مباراة أهلي جدة والقادسية اليوم

تقام المباراة اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 على ملعب الإنماء بجدة.

وتنطلق صافرة البداية عند:

7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

موعد مثالي لجماهير الفريقين، خصوصًا مع الأجواء الحماسية المتوقعة في المدرجات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية

تنقل شبكة ثمانية Thmanyah مواجهة القمة بين الأهلي والقادسية عبر قناة:

Thmanyah 1 HD

وتوفر الشبكة تغطية تحليلية كاملة قبل وبعد المباراة، إضافة إلى بث عالي الجودة يناسب تطلعات الجماهير.

ماذا ينتظرنا في هذه القمة؟

المباراة تحمل أهمية مضاعفة للطرفين:

الأهلي يريد تأكيد صحوته بعد ديربي جدة

القادسية يسعى لتثبيت أقدامه بين الأربعة الكبار

مواجهة تكتيكية بين دفاع منظم وهجوم قوي

صراع على صدارة منتصف جدول الترتيب

المؤشرات تؤكد أننا أمام مباراة مفتوحة مليئة بالإثارة.