نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي قبل مواجهة ريفرز يونايتد: الفوز ببداية مشوارنا الإفريقي مهم للغاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز إنه يتمنى أن يحقق الفريق ضربة بداية قوية عندما يواجه ريفرز يونايتد بطل نيجيريا في بداية مشوار دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، مشددا على أن الفوز في بداية المشوار مهم للغاية من أجل الدخول سريعا في أجواء المنافسة والإعلان مبكرا عن رغبة بيراميدز في الاحتفاظ بلقبه القاري للموسم الثاني على التوالي.

أضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي أن بيراميدز حاليا هو بطل أبطال إفريقيا وكل الأندية التي ستواجهه ستعمل له ألف حساب قبل مواجهته وهو ما يجعل المواجهات صعبة بكل تأكيد، وهو كأحد قادة بيراميدز تحدث مع زملائه بشأن ضرورة الفوز وتحقيق ضربة بداية قوية في البطولة التي يحمل بيراميدز لقبها.

أشار إلى أن لعب ضربة بداية دور المجموعات في القاهرة كان أمرا مهما ودافع قوي من أجل الفوز وتأكيد التفوق ومواصلة المشوار القاري بكل قوة.

وحول لقب أفضل حارس في قارة إفريقيا، قال إنه كان يتمنى الفوز باللقب ولكن التساؤل الوحيد هو كيف يتم تقييم واختيار المتوجين بتلك الجوائز فنادي بيراميدز حقق كل الألقاب هذا الموسم، ولكن في النهاية هو حافز بالنسبة له ليجتهد أكثر ويحقق اللقب في الموسم المقبل.

