نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس مران الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة زيسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف على الجوانب الخططية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات، لخوض التدريبات الخططية، وحرص أحمد عبد الرؤوف على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة ومنحهم التعليمات باستمرار، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

