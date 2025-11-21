نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورتشيتش يتحدث عن أهمية وصعوبة مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على أهمية وصعوبة مباراة ريفرز يونايتد في بداية مشوار دور المجموعات لدوري الأبطال، مؤكدا على أن بيراميدز نجح في التواجد على القمة وأصبح حاليا الأفضل في القارة، وكما هو معروف فإن الوصول للقمة صعب ولكن الحفاظ عليها يعتبر أصعب بكثير، وبالتالي أمامنا مهمة صعبة للاستمرار في القمة خلال الموسم الجاري، وهدفنا دائما هو الفوز بكل مبارياتنا والمنافسة على كل البطولات.

أضاف خلال المؤتمر الصحفي أنه يثق كثيرا في المجموعة الموجودة في الفريق وهذا الفريق هو من حقق كل البطولات خلال الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري، ونحن نلعب كل مبارياتنا للفوز وهذا أمر مهم والحافز دائما لدينا متجدد من أجل الفوز بكل البطولات والاستمرار على قمة الكرة في قارة إفريقيا.

وتحدث المدير الفني عن الغيابات التي يمر بها الفريق مؤكدا على أن هناك غيابات تتمثل في رمضان صبحي وأسامة جلال ومصطفى فتحي بسبب الإصابة، بجانب عودة الثنائي محمد الشيبي وفيستون ماييلي متأخرين عن بسبب جائزة الأفضل ولن يتدرب الثنائي سوى مران اليوم قبل مواجهة الغد الهامة في ضربة البداية بدوري الأبطال، ولكننا في النهاية سنلعب بكل قوة من أجل الفوز.

وحول موقفه من انضمام وليد الكرتي لمنتخب المغرب الثاني في كأس العرب للمنتخبات، قال يورتشيتش إن موقف بيراميدز واضح والنادي ليس لديه لاعبين للانضمام للمنتخبات المحلية، وفقط نوافق على المنتخب الأول والأجندة الدولية، وبيراميدز بطل إفريقيا ولاعبوه يستحقون اللعب في المنتخبات الكبرى.

