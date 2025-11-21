نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شاهد ولا أروع" بث مباشر مباراة المغرب والبرازيل في ربع نهائي مونديال الناشئين قطر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشّاق الكرة العربية والعالمية نحو ملاعب أكاديمية أسباير، حيث يدخل منتخب المغرب للناشئين اختبارًا حقيقيًا أمام العملاق الأصفر منتخب البرازيل في ربع نهائي كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025. مباراة لا تشبه غيرها، مواجهة تحمل ثقل التاريخ وطموح الجيل الجديد، وصدام بين منتخبين قدّما مستويات متصاعدة ووصل كل منهما إلى هذه المرحلة بثقة كبيرة وتحدٍّ أكبر.

المغرب يدخل اللقاء باحثًا عن كتابة فصل جديد في مسيرة كتيبة باها، التي أثبتت شخصية قوية رغم البداية المتعثرة في دور المجموعات. وعلى الطرف الآخر، يقف المنتخب البرازيلي، صاحب التاريخ العريق، والذي لم يذق الخسارة في البطولة حتى الآن، مرشحًا بارزًا للقب العالمي. وبين الطموح العربي، والصلابة البرازيلية، يترقب الجمهور العالمي لقاءً يليق بتاريخ كرة القدم.

الآن البرازيل تتقدم.. أحداث المباراة لحظة بلحظة

النتيجة الحالية:

البرازيل 1 – المغرب 0

في الدقيقة 16، تابع اللاعب ديل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وسددها بلمسة حاسمة، مانحًا السيليساو الهدف الأول في المباراة على أرض ملعب أسباير 7.

ورغم التأخر، يظهر لاعبو المغرب روحًا عالية، ويحاولون الرد سريعًا عبر التحركات القوية لزياد باها والعود والداودي.

المباراة مفتوحة، والتوتر حاضر، والجماهير تتابع كل دقيقة بقلبٍ معلّق بين الأمل والخوف.

تشكيلة المغرب الرسمية أمام البرازيل

اعتمد المدرب باها على نهج متوازن لتحقيق الانضباط الدفاعي والسرعة الهجومية عبر خطة 4-1-4-1:

حارس: شعيب بلعروش

الدفاع: منصف الزكري – جوزيف بيلاسين – بلال سقراط – حمزة بوهادي

الارتكاز: إلياس سعيدي

الوسط الهجومي: إسماعيل العود – وليد بن صالح – زكريا الخلفيوي – عبد العالي الدوادي

الهجوم: زياد باها

الرهان الأكبر في هذه المباراة يقع على باها والعود، اللذين قدّما مستويات مميزة في الأدوار السابقة.

تشكيلة البرازيل الهجومية أمام المغرب

يدخل المنتخب البرازيلي اللقاء بخطة 4-2-3-1، معتمدًا أسلوبه التاريخي القائم على الإبداع الهجومي:

الحارس: جواو بيدرو

الدفاع: أرثر ريان – لوكاس غوميز – لويز جيديش – أنجيلو كانديدو

المحور: زي لوكاس – تياغينيو

الوسط الهجومي: كايكي أريتون – فيليبي مورياش – روان بابلو

الهجوم: ديل

السامبا يضغطون منذ البداية، ويظهرون ثقة عالية بعد إقصاء فرنسا وباراغواي.

كيف وصل المنتخبان إلى ربع النهائي؟

المغرب… رحلة صعبة انتهت بثقة قوية

بداية متذبذبة في المجموعات

فوز تاريخي على كاليدونيا الجديدة 16-0

تخطي الولايات المتحدة في دور الـ32

انتصار ثمين على مالي في دور الـ16 بثلاثية جميلة

ما صنعه المنتخب المغربي حتى الآن لم يكن مجرد تأهل، بل رسالة واضحة للعالم:

"أسود الأطلس قادمون".

البرازيل… ثبات وروح انتصار

لم يخسر أي مباراة حتى الآن

تأهل مستحق بعد عروض قوية

إقصاء فرنسا بركلات الترجيح

أداء هجومي مرعب يعتمد على سرعة وإنهاء مميز

هذا المنتخب يملك جودة فردية عالية، مما يجعل مواجهته أشبه بامتحان عالمي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل اليوم

حصلت قنوات beIN Sports والكاس على حقوق البث الحصري للبطولة.

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD المفتوحة

قناة الكاس 3

تردد قناة الكاس 3

عرب سات: 12245 عمودي – 27500 – 3/4

نايل سات: 11919 أفقي – 27500 – 3/4

تردد beIN SPORTS HD

سهيل سات: 10850 أفقي – 27500 – 2/3

نايل سات: 11054 أفقي – 27500 – 2/3