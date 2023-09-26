نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار يرد على اتهامه بطلب رحيل جيسوس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا رد على الشائعات التي خرجت في الآونة الأخيرة والتي تحدثت عن مطالبته بإقالة خورخي جيسوس المدير الفني للهلال السعودي على خلفية نشوب نزاع بينهما مؤخرًا.



وكتب نيمار عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ردا على هذه الشائعات: "هراء..! عليكم أن تتوقفوا عن تصديق هذه الشائعات، صفحات مثلكم لديها ملايين المتابعين ينبغي ألّا تنشر هذه الأخبار الكاذبة!".



واختتم نيمار حديثه: "مع كل الاحترام الواجب في العالم، أطلب منكم التوقف عن ذلك لأنها تصرفات تنم عن الكثير من عدم الاحترام".



وزعمت الصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه نشبت مشادة بين نيمار وجيسوس عقب مباراة الهلال ونافباخور الأوزبكي في مستهل مشوار الهلال بمجموعات دوري أبطال آسيا.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيمار انتقل إلى السعودية في الصيف الماضي وشارك حتى الآن في ثلاث مباريات مع الهلال وصنع هدفين بعد أن غاب عن بداية الموسم بسبب الإصابة.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار البالغ من العمر 31 عامًا تمكن من إكمال مباراتين فقط منذ انتقاله إلى الهلال ويأمل في إحداث تأثير حقيقي بمجرد أن يبدأ سلسلة من المباريات لكنه كان حريصًا على تبديد أي تكهنات بشأن وجود خلاف مع جيسوس.