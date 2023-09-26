مدرب باريس سان جيرمان السابق يقترب من نابولي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية، إن نابولي مهتم بالتعاقد مع مدرب باريس سان جيرمان السابق، في حالة رحيل المدرب الحالي رودي جارسيا.

مدرب باريس سان جيرمان يقترب من نابولي

ووفقًا لـ RMC Sport، فإن نابولي مهتم بجلب كريستوف جالتييه، ويقال إنه أجرى استفسارات حول مدى توفر مدير باريس سان جيرمان السابق. ويخطط رئيس نابولي، أوريليو دي لورينتيس، بالفعل في حالة رحيل المدرب الحالي رودي جارسيا.

وأضاف جارسيا لديه أربع مباريات لتغيير حظوظ نابولي، وأن جالتييه مهتم حاليًا بالعودة إلى وظيفة التدريب.

يأتي ذلك في أعقاب التقارير التي تفيد بأن نادي أولمبيك مرسيليا قد اتصل بجالتييه ليحل محل مارسيلينو الذي غادر مؤخرًا، وغادر الإسباني ملعب فيلودروم بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المسؤولية، متجهًا إلى لقاء مع المشجعين الذين أعربوا عن استيائهم من التسلسل الهرمي لنادي مرسيليا، ووفقًا للنادي، تضمن تهديدات عنيفة.

ظل كريستوف جالتييه عاطلًا عن العمل منذ رحيله عن باريس سان جيرمان في الصيف، بعد فوزه بفارق ضئيل بالدوري الفرنسي وفشله في التقدم خلال دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مع الباريسيين.