السنيورة: مصلحة لبنان تكمن في أن يكون آخر دولة عربية تُقدِم على عقد اتفاق سلام مع إسرائيل

أحمد جودة - القاهرة -

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، في معرض إجابته عن سؤال حول ما إذا كان التطبيع مع إسرائيل يشكّل مخرجًا للبنان، إن لبنان "بلد فسيفسائي يتميّز بتنوع يجب الحفاظ عليه"، معتبرًا أن هذا التنوع يشكّل نموذجا مهما لإدارة التعددية في العالم، مشيرا إلى أن "اتفاق الطائف يقدم صيغة مهمة لإدارة هذا التنوع في أي بلد".

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يعتقد أن "مصلحة لبنان تكمن في أن يكون آخر دولة عربية تقدم على عقد عمليات سلام أو تطبيع مع إسرائيل".

وأكد السنيورة أن من بين الدروس المستخلصة مما جرى في المنطقة هو "نهاية ما يُسمى بالمنظمات العسكرية في العالم العربي أو في أي دولة من دول العالم".