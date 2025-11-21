نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السنيورة: "بري" رجل سياسي من الطراز الأول.. و"جعجع" مناضل يدعم المواقف الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة إن رئيس مجلس النواب نبيه بري "رجل سياسي من الطراز الأول"، مشيرًا إلى أنه اختلف معه في أكثر من مناسبة، مضيفا أن "مجلس النواب يجب أن يعمل"، مستعيدًا تجربته مع بري في عام 2006، حين كان هناك "خلاف أساسي بشأن المحكمة الدولية"، لكنه أشار إلى أن "أيام الحرب كان هناك توافق وتعاون بيننا، وتم إنجاز قرار 1701 بشكل مشهود".

وتابع خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في قضية المحكمة الدولية، "كأن بري أغلق مفتاح مجلس النواب بقراره الشخصي، وليس حتى بقرار من هيئة المجلس، مع أن هناك 71 نائبًا لم يكونوا معه، ما منع ممارسة النظام الديمقراطي بشكل كامل".

وعن القيادي سمير جعجع، قال السنيورة إنه "رجل مناضل مرّ بظروف صعبة، إذ جرى حبسه لسنوات، ويمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين"، مؤكدا أن هناك "أمورًا نختلف فيها وأخرى نتفق عليها، لكن الأهم هو اتخاذ المواقف السياسية الناضجة التي تحتضن الآخر رغم اختلاف الرأي، وتجنّب الاستفزازات والأخطاء".

واستشهد السنيورة بمثال على ذلك قائلًا: "لدينا مشكلة طويلة في قانون الانتخاب في عام 2017، تم اقتراح إضافة 6 مقاعد للمغتربين في مجلس النواب، وهو إجراء مخالف للدستور، في هذه الحالة، كان من المهم احتضانهم ومشاركتهم بدل خلق مشكلات جديدة"، مضيفا أن سمير جعجع كان من أبرز الداعمين لإقرار إضافة النواب الستة للمغتربين.