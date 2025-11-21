نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السنيورة يستبعد اندلاع قتال داخلي: اللبنانيون أنهكتهم المآسي ولا استعداد للحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، ردًا على سؤال حول احتمال اندلاع حرب أو قتال داخلي على الساحة اللبنانية، إنه يعتقد أن اللبنانيين تحمّلوا خلال السنوات الماضية قدرًا كبيرًا من المآسي، مشيرًا إلى أن "وجود طرف مسلّح واحد في البلاد، لكن لا يوجد طرف آخر مسلح، إذ تحتاج الحرب الأهلية إلى طرفين متقابلين"، مضيفا أن لبنان لم يعد ساحة للصراعات الإقليمية والدولية كما كان في الماضي، باستثناء الدور الذي تلعبه إيران.

وأكد خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يرى مناخًا مناسبًا لاندلاع حرب أهلية، ولا استعدادًا داخليًا لدى اللبنانيين لذلك، قائلًا: "أليس من الكارثي أن يقول اللبناني العادي إن كل ما يتمناه هو العودة 50 سنة إلى الوراء، بمعنى استعادة الدولة قبل عام 1975، الدولة التي كان فيها قانون ونظام وشعور بالأمان وحماية للمواطن".

وشدّد السنيورة على أن "احتمال الحرب الأهلية بات مستحيلًا"، رغم وجود محاولات لإثارة التوتر، لافتًا إلى أن بعض الميليشيات "أصحاب الياقات" يعتمدون على استثارة مخاوف مجموعاتهم الطائفية والمذهبية لإظهار أنفسهم كمدافعين عنها، لكنه رأى أن المستقبل لم يعد يسمح مطلقًا بوجود تنظيمات مسلّحة أو اعتماد السلاح كأداة للفصل بين الفرقاء في لبنان.

وتعليقًا على العلاقات اللبنانية–السورية الحالية، قال إن "لبنان وسوريا بلدان جاران عربيان تربطهما علاقات تاريخية ومصالح كبرى"، مؤكدا أن "من مصلحة لبنان الحفاظ على علاقة سوية مع سوريا، ومن مصلحة سوريا أن تقوم هذه العلاقات على أساس تنمية المصالح المشتركة، مع احترام عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين".

وأضاف السنيورة أن "العلاقات يجب أن تكون مادية وتقوم على مصالح يجب الحفاظ عليها، وألا تتحول إلى تدخل في شؤون الآخر، حتى لا تتكرر أخطاء الماضي".