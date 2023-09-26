نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع برشلوني مدريدي على موهبة بيلباو في الصيف المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن إدارة ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز قد دخلت صراع المنافسة مع نظيرتها في برشلونة من أجل التعاقد مع نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو خلال الأشهر المقبلة.



ولفت موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن عقد ويليامز مع أتلتيك بيلباو ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وبالتحديد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ ويريد كل من ريال مدريد وبرشلونة ضم نيكو ويليامز بشكل مجاني.



وأفاد الموقع الإسباني بأن ريال مدريد وبرشلونة يسعيان للتعاقد مع اللاعبين الشباب، حيث يعتبر ويليامز أحد أفضل لاعبي كرة القدم الشباب في الدوري الإسباني لأنه خاض موسمين كشف من خلالهما عن قدرات هائلة وأنه يمكن أن يصبح لاعبًا مهمًا للغاية.



وأوضح الموقع الإسباني أن ريال مدريد بحاجة إلى مهاجمين ونيكو ويليامز جناح سريع للغاية ويتمتع بقدر كبير من المراوغة، حيث أن أسلوب لعبه يشبه أسلوب فينيسيوس جونيور ويلعب على كلا الجناحين لذلك يمكنه اللعب على الجهة اليمنى دون أي مشكلة وهذا هو سبب اهتمام الملكي بالنجم الإسباني، حيث أن ريال مدريد يستطيع التعاقد مع ويليامز لا سيما أن الشرط الجزائي الخاص به يبلغ قدره 50 مليون يورو.



وألمح الموقع الإسباني أنه هذه ليست أكثر من شائعات في الوقت الحالي على الرغم من أن الميركاتو الشتوي ليس بعيدًا وإذا لم يجدد نيكو ويليامز بعد فلن يكون غريبًا أن يقدم ريال مدريد عرضًا لأتلتيك بيلباو حتى يجني أموالًا من ورائه قبل أن يرحل مجانًا في عام 2024.



وأكد الموقع الإسباني أن إدارة أتلتيك بيلباو هادئون للغاية، حيث يأملون في تجديد ويليامز لعقده ويشككون في أنه سيرحل كلاعب حر لأنه يحب ناديه وبهذه الطريقة لن يفيد ناديه لو رحل في الصيف المقبل.