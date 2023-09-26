نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيوتشر يضرب الداخلية بثنائية ويتصدر ترتيب الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر في تحقيق الفوز أمام نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري 2023-2024.

ويحتل فيوتشر بعد هذا الفوز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين، فيما يحتل فريق الداخلية المركز التاسع برصيد 3 نقاط بعد الفوز في لقاء وخسارة آخر.

أحداث مباراة فيوتشر والداخلية في الدوري المصري

سجل آلان كيامبادي أول أهداف اللقاء لصالح الداخلية في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس محمود جنش من إمساكها لترطم بيده وتمر من فوقه بشكل غريب وتسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل عمر كمال لصالح فريقه مودرن فيوتشر في الدقيقة 67، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية العليا اليمنى للمرمى.

وأضاف أحمد رفعت الهدف الثاني لصالح فيوتشر في الدقيقة 74 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها عبد الكبير الوادي، نفذها رفعت بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأهدر عبد الرحمن أجويرو ركلة جزاء لصالح الداخلية في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 11+90، نفذها أجويرو بتسديدة أرضية ضعيفة ليتمكن الحارس محمود عبدالرحيم جنش من التصدي لها من يسار مرماه.