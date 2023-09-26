نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليل الرسمي لمواجهة ريمس في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن باولو فونسيكا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق ريمس بعد قليل بستاد بيار موروا في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي موسم 2023/2024.

- تشكيل ليل أمام ريمس

حراسة المرمى: شوفاليه

خط الدفاع: سانتوس، اومتيتي، يورو، اسماعيلا

خط الوسط: جوميز، اندري، هالدارسون، يازيشي.

خط الهجوم: ديفيد، كابيلا.

- ترتيب ليل وريمس في الدوري

ويحتل نادي ليل المركز التاسع بجدول ترتيب ليج وان برصيد 8 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادلين وخسر لقاء بينما يأتي ريمس في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط حيث فاز خلال مباراتين وتعادل بلقاء وخسر اثنان.

- ما القنوات الناقلة لمباراة ليل وريمس؟

القمر: سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3