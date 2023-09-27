نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشبيلية يضرب ألميريا بخماسية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية ضيفه ألميريا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني للموسم الجديد.

نتيجة مباراة إشبيلية وألميريا اليوم في الليجا

افتتح يوسف النصيري مهرجان الأهداف لفريق إشبيلية بالدقيقة 7 من زمن المباراة، قبل أن يضيف دودي لوكيباكيو الهدف الثاني في الدقيقة 8.

وأحرز سوسو الهدف الثالث لصالح فريقه إشبيلية بالدقيقة 38، ليتقدم الفريق الأندلسي بثلاثية نظيفة على ضيفه ألميريا في الشوط الأول.

واضاف إيريك لاميلا رابع أهداف إشبيلية بالدقيقة 51، وأحرز لويس خافيير سواريز هدف ألميريا الوحيد عن طريق ركلة جزاء أحرزها اللاعب بنجاح.

وسجل كيكي سالاس الهدف الخامس لصالح إشبيلية في الدقيقة 2+90 لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأندلسي بنتيجة 5-1.

وبهذه النتيجة رفع إشبيلية رصيده إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الميريا في المركز العشرين والأخير برصيد نقطتين.