نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار ضد أمين عمر بعد شكوى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023\2024، جدلا شديدا بعد انتهاء أحدثها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وصاحبت تلك المباراة اعتراضات عارمة من إدارة الزمالك وتصعيد ضد حكم المباراة آمين عمر، بعد اتهامه بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة للفارس الأبيض.

- تطورات أزمة أمين عمر والزمالك

وصرح أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن أمين عمر حكم مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب والتي شهدت العديد من المشاهد المثيرة، لم يدون في تقرير المباراة، إلى الوقوع في أي خطأ قانوني، يستوجب إعادة المباراة.

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أمين عمر قام بالرد على كل التساؤلات وأكد لي صحة قراراته التي اتخذها خلال المباراة، بما فيها ركلة الجزاء الغير محتسبة لصالح الزمالك، وهدف أحمد علاء لاعب المقاولون العرب، أقر بصحته".

وأختتم أمير هشام: " تم خضوع أمين عمر للتحقيق بعد استدعائه بسبب أحداث المباراة، وسيتم إبعاده عن إدارة مباريات الأهلي والزمالك لفترة، وقد تمتد لنهاية الموسم".

