نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " أضرار جسيمة" عنصرية من نابولي تجاه فيكتور أوسيمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب روبرتو كاليندا، وكيل فيكتور أوسيمين، علنًا عن استيائه من منشور نابولي الأخير على “تيك توك” حول المهاجم.

ماذا يحدث مع أوسيمين؟

وكان أوسيمين قد أهدر ركلة جزاء مؤخرًا أمام بولونيا، ودخل لاحقًا في مشادة كلامية مع رودي جارسيا. لكن في وقت سابق من اليوم، نشر نابولي مقطعًا مسيئًا عنصريًا للنيجيري على “تيك توك” لكن الفريق الإعلامي للنادي قام بحذفه سريعًا. لكن المقطع لا يزال منتشرًا بشكل كبير على تويتر.

ويبدو أن كاليندا لم يكن سعيدًا به وقد صرح في تغريدة له أنه يمكنه اتخاذ إجراء قانوني ضد نابولي بسبب هذا المقطع.

وذكر أن الفيديو تسبب في أضرار جسيمة للاعب، مشيرًا إلى أن الكثير من المعاملة التي تلقاها من الصحافة هي أيضًا "أخبار مزيفة".

وهذا يؤدي إلى تعقيد العلاقة بين اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ونابولي، الذي كان يتحدث بشكل إيجابي عن تجديد العقد.

ويأتي ذلك أيضًا بعد أن بدا أوسيمين معرضًا لخطر الغرامة من النادي بعد مواجهته مع رودي جارسيا، لكنه تجنب الغرامة بعد اجتماع مع المدير الفني وزملائه.