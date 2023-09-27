نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يقترب من تجديد عقد نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن ميلان يستهدف تجديد حارس نجم الفريق بعد تألقه الفترة الأخيرة.

ميلان يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

يجري ميلان محادثات مع مايك مينيان لتمديد عقده، وفقًا لما أوردته كالتشيو ميركاتو، ويمتد عقد مينيان الحالي حتى عام 2026 ويريد ميلان تمديده حتى عام 2028.

وكانت المحادثات الاستكشافية الأولية إيجابية، حيث حرص الطرفان على إحراز تقدم. الصفقة الجديدة المحتملة ستشهد حصول الحارس على ضعف راتبه. ومن المتوقع أن ينتقل من كسب 2.8 مليون يورو في الموسم إلى 6 ملايين يورو في الموسم.

ويتواجد الفرنسي في ميلان لمدة عامين بعد انضمامه إلى النادي من ليل مقابل 15.4 مليون يورو، إنه غير متاح حاليًا بسبب إصابة عضلية في فخذه، لكن ستيفانو بيولي يتوقع عودته إلى الفريق خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.

يُنظر إلى مينيان على نطاق واسع على أنه أحد أفضل حراس المرمى في العالم اليوم وسيكون بيان نوايا كبير للروسونيري أن يحبسه للسنوات الخمس المقبلة. بعد أن فعل الشيء نفسه مؤخرًا مع رافائيل لياو، يخبر ميلان عالم كرة القدم أنهم يهدفون إلى البقاء في القمة.