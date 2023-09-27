نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-9-2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “الفجر الرياضي” جدول مباريات اليوم الأربعاء 27-09-2023 والقنوات الناقلة، والذي يشهد مباريات قوية أبرزها مواجهة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني، ومواجهة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية. مباريات اليوم “الدوري الإسباني” أتلتيك بيلباو X خيتافي – 8 مساء - beIN Sports HD 8 ريال مدريد X لاس بالماس – 8 مساء - beIN Sports HD 3 فياريال X جيرونا – 8 مساء - beIN Sports HD 9 فالنسيا X ريال سوسيداد – 10.30 مساء - beIN Sports HD 3 قادش X رايو فاليكانو – 10.30 مساء - beIN Sports HD 9 “الدوري الإيطالي” هيلاس فيرونا X أتالانتا – 7.30 مساء – AD SPORTS Premium 2 إمبولي X ساليرنيتانا – 7.30 مساء - AD Sports HD كالياري X ميلان – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1 إنتر ميلان X ساسولو – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1 لاتسيو X تورينو – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2 نابولي X أودينيزي – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2 “الدوري التركي” أضنة سبور X بشكتاش – 8 مساء “الدوري المصري” إنبي X طلائع الجيش – 4 مساء – 2 OnTime Sports الجونة X زد – 7 مساء - 1 OnTime Sports “كأس خادم الحرمين الشريفين” الفتح X الأخدود – 6 مساء - SSC1 HD العروبة X الوحدة – 6 مساء - SSC EXTRA 1 HD الخليج X العدالة – 9 مساء - SSC1 HD أبها X هجر – 9 مساء - SSC EXTRA 1 HD “كأس رابطة المحترفين الإنجليزية” تشيلسي X برايتون – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2 أستون فيلا X إيفرتون – 9.45 مساء - beIN Sports HD 6 بورنموث X ستوك سيتي – 9.45 مساء برينتفورد X أرسنال – 9.45 مساء - beIN Sports HD 5 فولهام X نوريتش سيتي – 9.45 مساء بلاكبيرن روفرز X كارديف سيتي – 9.45 مساء ليفربول X ليستر سيتي – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4 لينكولن سيتي X وست هام يونايتد – 9.45 مساء نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – 10 مساء - beIN Sports HD 1